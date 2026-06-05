Япония и Таиланд подписали первый меморандум по новой системе приёма иностранных работников

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Токио, 4 июня 2026 года (Jiji Press) — Япония и Таиланд заключили меморандум о сотрудничестве в целях надлежащего применения новой системы приёма иностранных работников «育成就労» («трудоустройство с профессиональной подготовкой»), сообщило 4 июня Управление по делам иммиграции и пребывания.

Меморандум был подписан 2 июня. Новая система, которая будет введена в апреле 2027 года, придёт на смену действующей программе технических стажировок, которую критиковали как почву для злоупотреблений в отношении иностранных работников, принимаемых как неквалифицированная рабочая сила.

Документ обновляет меморандум 2019 года, связанный с системой технических стажировок. Таиланд стал первым партнёром Японии, с которым заключено соглашение в рамках новой системы.

Согласно меморандуму, японская сторона будет осуществлять сертификацию планов трудоустройства, составляемых принимающими предприятиями, а таиландская сторона — сертификацию «направляющих организаций», отвечающих за набор и обучение желающих участвовать в программе. В случае превышения установленных правительством Японии отраслевых лимитов приёма сертификация планов может быть временно приостановлена.

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