Суд в Японии впервые признал ИИ-изображения детской порнографией = бывший учитель получил 3,5 года тюрьмы

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Нагоя, 5 июня 2026 года (Jiji Press) – Окружной суд Нагои приговорил бывшего учителя начальной школы к трём годам и шести месяцам лишения свободы за хранение изображений обнажённых девочек, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, а также за ряд других деяний, признанных нарушением закона о борьбе с детской проституцией и детской порнографией.

Приговор был вынесен 4 июня 35-летнему Суйто Сёта. Это первый в Японии случай, когда данный закон был применён к хранению сексуальных дипфейков, созданных с помощью ИИ.

Прокуратура требовала для подсудимого шесть лет лишения свободы.

Суйто, ранее работавший учителем в муниципальной начальной школе Нагои, входил в группу из семи учителей начальных и средних школ, которые, как считается, обменивались в социальных сетях снимками девочек, сделанными скрытой камерой.

Судья Мацумото Такааки установил, что хранившиеся у Суйто изображения обнажённых девочек были созданы на сайте для редактирования изображений с использованием ИИ на основе фотографий учениц, отправленных другому участнику группы. Лица и позы на изображениях совпадали с исходными фотографиями, и судья назвал их «достаточно искусно выполненными, чтобы заставить поверить, будто была снята обнажённая девочка».

Согласно приговору, в период с мая 2023 года по март 2025 года Суйто по месту работы в начальной школе наносил биологические жидкости на блокфлейту и школьный обед девочек, а также распространял снятые скрытой камерой видеозаписи трёх переодевавшихся девочек в групповом чате с участием учителей под названием «ХЛТ» — от японских слов «извращенец», «педофил» и «учитель». Кроме того, он хранил детскую порнографию с изображением двух девочек, созданную с помощью генеративного ИИ.

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