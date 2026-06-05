ЛДП предложит регулировать приобретение важных для безопасности земель вне зависимости от гражданства

Новости

Токио, 4 июня 2026 года (Jiji Press) – Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) предложит правительству рассмотреть возможность введения регулирования приобретения земель, имеющих значение для национальной безопасности, например участков вблизи баз Сил самообороны, вне зависимости от гражданства покупателей. Об этом стало известно 4 июня.

Проект соответствующих предложений был одобрен на состоявшемся в тот же день заседании Штаба ЛДП по политике в отношении иностранных граждан, который возглавляет Синдо Ёситака.

В проекте прямо говорится, что партия призывает «рассмотреть возможность введения жёсткого и эффективного регулирования независимо от гражданства». ЛДП попросит правительство разработать соответствующие правила этим летом.

Кроме того, в проекте партия предлагает создать программу обучения иностранцев японскому языку, а также ознакомления их с социальными системами и правилами страны. Также предлагается подготовить учебные материалы и методические рекомендации для пробного запуска программы, намеченного на 2028 финансовый год.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]