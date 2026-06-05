Trend Micro задействует ИИ-модель «Мютос» для сервисов киберзащиты – первый публично раскрытый случай среди японских компаний

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Токио, 4 июня 2026 года (Jiji Press) – Крупная компания в сфере информационной безопасности Trend Micro Inc. объявила 4 июня, что будет использовать новейшую модель искусственного интеллекта Claude Mythos («Клод Мютос») американской компании Anthropic в своих сервисах корпоративной киберзащиты.

Trend Micro, как считается, стала первой японской компанией, публично сообщившей о наличии доступа к «Мютос».

Компания присоединится к проекту Anthropic, объединяющему компании, имеющие доступ к «Мютос», и будет применять эту ИИ-модель, в частности, для быстрого обнаружения и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

2 июня Anthropic объявила о планах предоставить доступ к «Мютос» в общей сложности примерно 150 компаниям и организациям более чем в 15 странах.

Названия этих компаний и организаций не раскрываются, однако, как полагают, в их число входят правительство Японии и три крупнейших японских мегабанка.

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