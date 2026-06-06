Поминальные церемонии бывших жителей пройдут на море и с воздуха = северные территории, с июля по ноябрь

Новости

Саппоро, 5 июня (Jiji Press) – Бывшие жители островов в северо-западной части Тихого океана, которые находятся под контролем России и на которые претендует Япония, проведут поминальные церемонии по своим предкам на море и с воздуха в период с 25 июля по 7 ноября, сообщило 5 июня правительство префектуры Хоккайдо на севере Японии.

Мероприятия пройдут на фоне приостановки программ обменов с четырьмя островами из-за вторжения России в Украину. В Японии эти острова называют северными территориями.

В дополнение к поминальной церемонии с борта судна, которая проводится пятый год подряд начиная с 2022 финансового года после начала вторжения, в этот раз состоится также церемония с воздуха — с учётом физической нагрузки на бывших жителей, средний возраст которых превышает 90 лет.

Поминальная церемония с воздуха уже проводилась в 2020 финансовом году в качестве меры в связи с пандемией нового коронавируса, однако её сочетание с церемонией на море состоится впервые.

Правительство префектуры организует мероприятия совместно с Лигой жителей островов Тисима и Хабомаи, в число членов которой входят бывшие жители.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]