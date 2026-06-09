Япония усиливает меры безопасности для посетителей Чемпионата мира по футболу FIFA

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии принимает усиленные меры для обеспечения безопасности японских граждан, посещающих Канаду, Мексику и Соединённые Штаты в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу FIFA 2026, который должен начаться в ближайшее время.

Впервые министерство открыло веб-страницу, посвящённую предоставлению информации о безопасности поездок во время международных футбольных соревнований.

Также будут открыты временные офисы в городах, где пройдут матчи японской национальной сборной, получившей прозвище Samurai Blue, и будет использоваться платформа для распространения аудиоконтента с призывами к гражданам проявлять осторожность.

1 июня министр иностранных дел Мотэги Тосимицу записал видеообращение к президенту Японской футбольной ассоциации Миямото Цунэясу, в котором призвал граждан зарегистрироваться в информационно-справочной службе Tabi-Regi, предоставляемой министерством для поездок за границу.

«Пожалуйста, зарегистрируйтесь в Tabi-Regi перед отъездом, – сказал Мотэги в видео, снятом во время его встречи с Миямото в Министерстве иностранных дел. – Это станет спасательным кругом в чрезвычайной ситуации».“

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