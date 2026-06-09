Япония начинает реализацию проекта языковой поддержки для детей-иностранцев

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Министерство образования Японии планирует запустить в 2027 финансовом году образцовый проект по предоставлению детям иностранных граждан базовых знаний японского языка для школьной жизни и обучения.

В связи с увеличением числа детей-иностранцев в Японии министерство планирует в рамках проекта разработать руководящие принципы эффективного обучения таких учащихся в подготовительных классах.

Согласно исследованию министерства, число учащихся государственных школ, нуждающихся в изучении японского языка, включая тех, кто не может адекватно общаться на японском языке в повседневной жизни, достигло рекордного уровня в 84 759 человек в 2025 финансовом году, завершившемся в марте прошлого года, удвоившись за девять лет.

Примерно 10% из этих учеников не получили достаточного обучения в своих школах, главным образом из-за нехватки персонала.

В городских районах с большим количеством детей-иностранцев некоторые местные органы власти уже предлагают подготовительные занятия. Однако содержание занятий и их продолжительность различаются.

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