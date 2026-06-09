Эксперты осторожно отнеслись к пересмотру принципа «не допускать ввоза ядерного оружия» = в связи с тремя неядерными принципами и изменением документов по безопасности

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Токио, 8 июня (Jiji Press) – Правительство Японии 8 июня провело в канцелярии премьер-министра второе заседание экспертного совещания по вопросу пересмотра трёх ключевых документов страны в сфере национальной безопасности. Председателем совещания является бывший посол Японии в США Сасаэ Кэнъитиро. Темой заседания стали «дипломатические и оборонные возможности».

Один из бывших руководителей высшего командного состава Сил самообороны выступил за пересмотр принципа «не допускать ввоза ядерного оружия» — одного из трёх неядерных принципов Японии. Такой пересмотр соответствует давней позиции премьер-министра Такаити Санаэ, однако, как сообщается, на заседании преобладали осторожные мнения.

Ямадзаки Кодзи, бывший начальник Объединённого штаба Сил самообороны, заявил: «По мере того как ядерная угроза становится всё более реальной, вопрос о том, как обеспечивать ядерное сдерживание в рамках расширенного сдерживания, включая американский ядерный зонтик, становится одной из крупных тем обсуждения».

После заседания Ямадзаки заявил журналистам, что современная война превращается в противостояние, в котором всё труднее провести границу между военной и невоенной сферами. Он также указал на необходимость законодательной базы, которая позволила бы Силам самообороны и гражданскому сектору действовать более согласованно.

В ответ профессор Университета Цукубы Хигаси Ацуко, согласившись с важностью ядерного сдерживания, подчеркнула: «Если менять три неядерных принципа, то это вопрос такого масштаба, что для него следовало бы создать отдельное экспертное совещание. Нельзя продвигать это поспешно». По её словам, среди участников было немало мнений о том, что этот вопрос не следует обсуждать в увязке с пересмотром трёх документов по безопасности.

По данным Секретариата кабинета министров, после выступления Ямадзаки один из участников поддержал возможность пересмотра, заявив, что для этого может быть пространство «в случае, если этого потребуют США», тогда как трое высказали осторожную позицию. При этом ни один из экспертов прямо не заявил, что три неядерных принципа «следует твёрдо сохранять».













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