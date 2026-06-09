Видео Трампа в образе Наруто вызвало споры = в интернете призывают «не использовать персонажа»

Политика

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Вашингтон, 8 июня (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, на котором он предстаёт в образе главного героя популярного японского аниме-сериала «Наруто», что вызвало критику со стороны ряда пользователей.

Видео было опубликовано 6 июня. На нём Трамп изображён в образе Наруто Удзумаки: он одет в оранжево-чёрный костюм и применяет приёмы «ниндзюцу».

Публикация вызвала возмущение в интернете. Некоторые пользователи выразили недовольство как поклонники «Наруто» и раскритиковали использование персонажа без разрешения. «Как фанат „Наруто“, я возмущён. Не используйте его без разрешения», — написал один из пользователей.

Трамп неоднократно использовал японское аниме и другие элементы культуры в политических целях. Ранее он и его администрация выпускали видеоролики, посвящённые военным операциям США против Ирана, в том числе ролик, в котором кадры авиаударов США были совмещены с фрагментами из популярной японской манги «Ю-ГИ-О!».

トランプ米大統領＝４月２５日、ワシントン（ＡＦＰ時事）

トランプ米大統領が自身を日本のアニメ「ＮＡＲＵＴＯ（ナルト）」の主人公に見立てて投稿した動画（トランプ氏のＳＮＳより・時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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