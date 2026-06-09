Кошки чаще выбирают японское растение мататаби, чем котовник

Новости

Токио, 9 июня (Jiji Press) — Группа японских исследователей установила, что кошки чаще предпочитают японское растение мататаби котовнику кошачьему, или кэтнипу, хотя оба растения считаются средствами, привлекающими кошек.

Исследователи из Университета Иватэ и Университета Нагои вели наблюдения в условиях, когда животные могли свободно передвигаться. Выяснилось, что многие кошки выбирали не котовник, богатый активным ароматическим веществом, а мататаби — актинидию полигамную, известную в английском как silver vine. При этом животные проявляли характерную реакцию: тёрлись о растение телом и катались по нему.

Профессор сельскохозяйственного факультета Университета Иватэ Миядзаки Масао отметил, что исследование показало: поведение кошек определяется не только силой ароматического вещества. Причина, по которой кошки слабее реагировали на котовник, пока неясна. Однако, по его словам, не исключено, что запах свежих листьев был слишком сильным, из-за чего животным было труднее проявлять характерную реакцию.

Исследовательская группа провела эксперимент в условиях, где кошки могли свободно перемещаться, чтобы определить, на какое из двух растений они отреагируют. Когда собранные мататаби и котовник разместили под открытым небом, за 10 дней наблюдений шесть кошек посетили растения в общей сложности 23 раза. При этом реакции в виде трения и катания почти полностью были связаны с мататаби.

В другом эксперименте с участием 22 домашних кошек, в том числе пород западного и ближневосточного происхождения, животным в обычных условиях содержания одновременно предлагали экстракты мататаби и котовника. В результате мататаби выбрали 15 кошек, а котовник — 3.

Химический анализ показал, что в экстракте котовника ароматического вещества под названием «непеталактон», вызывающего реакцию у кошек, было примерно в 170 раз больше, чем в экстракте мататаби. «То, что кошка действительно приближается к растению и реагирует на него, не обязательно коррелирует с количеством или силой активного вещества», — отметил исследователь.

По словам профессора Миядзаки, результаты исследования уже используются, в частности, при изучении ареалов обитания находящихся под угрозой исчезновения представителей семейства кошачьих. Кроме того, ожидается, что они найдут применение в работе по повышению качества жизни животных за счёт стимулирования их естественного поведения.

Статья была опубликована в электронной версии журнала «Journal of Chemical Ecology», издаваемого Международным обществом химической экологии.



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]