Медведь пойман в административном центре префектуры Тотиги после нескольких дней появлений

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Уцуномия, 9 июня 2026 года (Jiji Press) – Во вторник в городе Уцуномия, административном центре префектуры Тотиги, был пойман медведь, который, как считается, является тем же животным, что неоднократно появлялось в городе с 6 июня. Об этом сообщили городские власти.

По данным мэрии, это первый случай отлова медведя в городской черте Уцуномии.

Пойманное животное – самец азиатского черного медведя длиной около 1 метра и весом около 100 килограммов. Возможно, он забрел в городскую черту из северной части префектуры Тотиги. Около 13:30 9 июня медведя обнаружили во дворе частного дома в районе Хигасиянадзэ, после чего сотрудники городского зоопарка произвели три выстрела из ружья с усыпляющими дротиками и поймали его с помощью ловушки-ящика около 15:45.

Сообщения об обнаружении медведя поступали с 6:30 утра 6 июня: животное появлялось в том числе вблизи здания администрации префектуры Тотиги и в торговом квартале. С понедельника, 8 июня, город закрыл все 94 муниципальные начальные и средние школы. Утром 9 июня медведя заметили также на территории кампуса Университета Уцуномия, в результате чего занятия были отменены на всех факультетах.







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