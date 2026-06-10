Сотрудничество в стабильных поставках СПГ = переговоры лидеров Японии и Малайзии

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Токио, 10 июня 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 10 июня провела в своей официальной резиденции переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стороны обсудили стабильные поставки из Малайзии сжиженного природного газа (СПГ), а также нефтепродуктов, включая сырьё для химических удобрений, и подтвердили намерение сотрудничать в этой сфере.

Малайзия богата природными ресурсами, и Япония закупает в этой стране около 15 % своего импорта СПГ. По странам-поставщикам Малайзия занимает второе место после Австралии.

Такаити отметила, что в 2027 году две страны отметят 70-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнула: «Я хотела бы на взаимной основе углублять связи, которые сложились между нашими странами». Анвар заявил: «Дружественные отношения в рамках „всеобъемлющего стратегического партнёрства“ имеют очень большое значение».







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