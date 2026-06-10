Цифровые учебники получили официальный статус = в Японии принят пересмотренный Закон о школьном образовании

Токио, 10 июня 2026 года (Jiji Press) – Пересмотренный Закон о школьном образовании, придающий «цифровым учебникам», которые просматриваются на планшетах и других устройствах, статус официальных учебников, был одобрен и принят 10 июня на пленарном заседании Палаты советников.

Ранее цифровые учебники рассматривались как «вспомогательные материалы», однако теперь, как и бумажные учебники, они будут подпадать под бесплатное распространение среди учащихся государственных начальных, средних и старших школ.

Использование официальных цифровых учебников, как ожидается, начнётся уже в апреле 2030 года после прохождения государственной проверки учебников в 2028 финансовом году.

В результате изменения законодательства официальные учебники будут существовать в трёх формах: бумажной, цифровой и гибридной, сочетающей бумажный и цифровой форматы. Выбор формы будут осуществлять местные органы образования.

Цифровые учебники имеют то преимущество, что позволяют учащимся лучше усваивать учебный материал благодаря использованию видео- и аудиоматериалов. В то же время звучат опасения по поводу их возможного негативного влияния на здоровье, в частности ухудшения зрения.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий планирует уже этой осенью подготовить руководство с рекомендациями по их использованию.







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