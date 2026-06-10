Главы Японии и Индии, возможно, проведут переговоры 1 июля в штате Ассам = глава штата сообщил в соцсети
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Нью-Дели, 10 июня 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди, возможно, проведут встречу 1 июля в городе Гувахати в штате Ассам во время первого визита Такаити в Индию после вступления в должность. Об этом заявил главный министр этого северо-восточного индийского штата.
Химанта Бисва Сарма написал 9 июня в социальной сети, что «существует возможность» проведения переговоров между двумя лидерами в Гувахати, крупнейшем городе штата Ассам.
Япония через льготные займы в йенах уделяет особое внимание развитию инфраструктуры северо-восточной части Индии, включая штат Ассам как ядро этого региона, который отстал от стремительного экономического роста Индийского субконтинента в целом.
В случае реализации саммит станет для Японии возможностью продемонстрировать свою помощь в развитии региона.
Предстоящая поездка Такаити в Индию пройдет в рамках так называемой «челночной дипломатии», при которой лидеры двух стран наносят взаимные визиты. Такаити вступила в должность в октябре прошлого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Индия Такаити Санаэ Нарендра Моди Jiji Press японско-индийские отношения