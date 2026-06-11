Председатель совета директоров Toyota получил рекордные 2,1 млрд йен за 2025 финансовый год

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Нагоя, 11 июня 2026 года (Jiji Press) — Согласно годовому финансовому отчёту Toyota Motor за финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, который компания опубликовала 10 июня, вознаграждение председателя совета директоров Тоёды Акио составило 2 113 млн йен. По сравнению с 1 949 млн йен годом ранее сумма выросла примерно на 8% и третий год подряд обновила рекорд для руководителей компании.

Toyota пояснила, что «поэтапно повышает вознаграждение председателя до уровня, соответствующего мировым стандартам», с учётом выполняемой им роли и должностных обязанностей.

Вознаграждение заместителя председателя совета директоров Сато Кодзи, ранее занимавшего пост президента компании, сократилось с 826 млн йен годом ранее до 803 млн йен.

Что касается консолидированных результатов за финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, операционная выручка, соответствующая объёму продаж, впервые среди японских компаний превысила 50 трлн йен, тогда как чистая прибыль снижалась второй год подряд под давлением высокой тарифной политики США.

Совокупное вознаграждение 12 членов совета директоров, включая независимых директоров, составило 4 131 млн йен против 4 439 млн йен, выплаченных 10 директорам годом ранее.







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