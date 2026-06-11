Starbucks рассматривает продажу бизнеса в Японии = сумма сделки может достичь 500 млрд йен = СМИ

Новости

Токио, 11 июня 2026 года (Jiji Press) – Американское агентство Bloomberg сообщило 9 июня, что крупная американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи своего японского бизнеса.

По данным агентства, сумма сделки может составить порядка 400–500 млрд йен. Как сообщили осведомлённые источники, продажа японского бизнеса Starbucks, как ожидается, вызовет большой интерес на рынке, в том числе со стороны фондов прямых инвестиций, вкладывающихся в конкурентов и непубличные компании.

Окончательное решение пока не принято; среди вариантов рассматривается также первичное публичное размещение акций (IPO).

В 1996 году Starbucks открыла свой первый магазин за пределами Северной Америки в престижном токийском районе Гиндза. В 2015 году компания сделала своё японское подразделение полностью дочерней структурой.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]