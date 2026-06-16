Правительство Японии пересмотрело план мер на случай землетрясения под Токио: число жертв и разрушений хотят сократить более чем наполовину

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Токио, 12 июня (Jiji Press) – Японское правительство на заседании кабинета министров 12 июня приняло решение пересмотреть базовый план, в котором изложены меры, подлежащие реализации в течение следующих десяти лет в рамках подготовки к возможному мощному землетрясению непосредственно под столичным регионом Токио.

В пересмотренном плане установлена цель сократить более чем наполовину число погибших, которое, согласно последним оценкам, может достигнуть примерно 18 000 человек, а также число зданий, которые могут быть полностью разрушены или уничтожены пожаром, — около 400 000. В документ также включены конкретные меры, в частности установка практически во всех домохозяйствах «сейсмических автоматических выключателей», которые отключают электропитание при обнаружении подземных толчков.

План пересматривается впервые с 2015 года. В прежнем плане ставилась задача «примерно наполовину» сократить число погибших и число полностью разрушенных или уничтоженных пожаром зданий, однако на этот раз правительство повысило целевой показатель до «сокращения более чем наполовину».

Для достижения этой цели в рамках пересмотра число конкретных программных задач было увеличено с 47 до 189. Среди них — расширение установки сейсмических автоматических выключателей в домохозяйствах одного столичного округа и девяти префектур, охваченных планом. Их долю, составлявшую 20 процентов в 2024 финансовом году, планируется довести к 2035 финансовому году до уровня «практически полной установки». Поскольку около 70 процентов предполагаемого ущерба связано с пожарами, правительство намерено усилить меры по предотвращению возгораний.

В целях повышения готовности населения к стихийным бедствиям правительство установило новый целевой показатель: довести долю домохозяйств, имеющих запас продовольствия не менее чем на три дня, с 60 процентов в 2025 финансовом году до 100 процентов. Также ставится цель достичь 100-процентного уровня закрепления мебели.

С учётом специфической для столичного региона проблемы нехватки эвакуационных пунктов правительство будет поощрять укрытие дома в случае бедствия, если это безопасно. Кроме того, план предусматривает проведение тренировок по действиям в случае стихийного бедствия во всех многоквартирных домах не реже одного раза в год.







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