Повышение топливного сбора = до рекордных 65 000 йен на рейсы в Северную Америку и Европу – JAL и ANA

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Токио, 12 июня (Jiji Press) – Японские авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) объявили 12 июня о повышении топливного сбора, добавляемого к стоимости авиабилетов на международные рейсы. Для билетов, оформляемых в июле и августе на рейсы из Японии в Северную Америку и Европу, сбор вырастет до 65 000 йен. Это рекордно высокий показатель.

Причиной стал резкий рост цен на авиационное топливо на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Есть опасения, что это негативно скажется на туристическом спросе в период летних отпусков.

Топливный сбор рассчитывается на основе средних значений рыночных цен на авиационное топливо и валютного курса за предыдущие два месяца. Обе компании также повысили максимальный размер сбора – до 74 000 йен, что тоже является рекордной величиной. С учётом эффекта от государственных субсидий для билетов, оформляемых в июле и августе, будет применяться ставка на три уровня ниже максимальной.

Что касается билетов на рейсы в Северную Америку и Европу, оформлявшихся в мае и июне, JAL повысила сбор до 56 000 йен с 29 000 йен в апреле, а ANA – до 56 000 йен с 31 900 йен.

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