Клетки сердечной мышцы из iPS-клеток введены через катетер = венчурная компания при Университете Кэйо снижает нагрузку на пациентов

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Токио, 13 июня (Jiji Press) – Японская венчурная компания «Хартсид» (Heartseed Inc., Токио, район Минато), созданная при участии Университета Кэйо, объявила 12 июня, что провела клиническое испытание по введению с помощью катетера скоплений клеток сердечной мышцы (миокардиальных сфероидов), созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), пациенту с тяжёлой сердечной недостаточностью.

Компания, основанная генеральным директором Фукуда Кэйити, почётным профессором Университета Кэйо, рассчитывает разработать малоинвазивный метод лечения, не требующий хирургической операции, что, как ожидается, снизит нагрузку на пациентов.

Испытание было проведено в конце марта в больнице при медицинском факультете Университета Синсю на пациенте в возрасте около 70 лет с дилатационной кардиомиопатией. Состояние пациента после введения клеток было в целом благоприятным, и он уже выписан из больницы.

В рамках испытания «Хартсид» планирует к 2029 году провести процедуру в общей сложности у 14 участников, чтобы проверить её безопасность и влияние на функцию сердца.

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