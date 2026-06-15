Японские компании представляют новинки для «преодоления» аномальной жары

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Токио, 15 июня (Jiji Press) – В преддверии наступления сильной жары японские компании выводят на рынок новые, тщательно продуманные товары для защиты от зноя. По прогнозу Японского метеорологического агентства, этим летом, с июня по август, средняя температура по всей стране будет выше обычной. Согласно прогнозу трендов, основанному в том числе на данных о покупках на онлайн-площадке «Ракутэн Итиба» группы Rakuten, особое внимание этим летом привлекают такие товары, как одежда с охлаждающей функцией и портативные многофункциональные вентиляторы.

В выставке товаров для защиты от сильной жары «Хинъяри Экспо», прошедшей 5 июня в Токио, приняли участие 29 компаний. Токийская компания «Мекалинк», выпускающая в том числе одежду с вентиляционным охлаждением, представила охлаждающее изделие в форме рюкзака. Оно оснащено оригинальным охлаждающим блоком, который охлаждает тело воздухом, температура которого может быть на 14 градусов ниже температуры окружающей среды. Президент компании Сугита Киётакэ подчеркнул, что это изделие «совершенно отличается» от прежней одежды с вентиляцией, имевшей лишь функцию обдува. По словам компании, изделие не только защищает от жары тех, кто работает на открытом воздухе, но и имеет дизайн, подходящий для повседневной носки.

Производитель бытовой техники «ШаркНинджа», базирующийся в Токио, представил портативный вентилятор, к которому можно присоединить насадку для распыления водяного тумана или охлаждающую пластину, снижающую температуру кожи на величину до 9 градусов.

Среди «прохладных» гастрономических новинок для того, чтобы пережить аномальную жару, компания «Лайф-он-Продактс» из Осаки, торгующая бытовыми товарами, представила кухонный прибор — «мороженицу, которая автоматически готовит в том числе айс-слури». Достаточно налить любимый напиток в охлаждённый в морозильнике сосуд в форме чаши и нажать кнопку, чтобы легко получить напиток в виде шербета — айс-слури.

В опросе, проведённом группой Rakuten и другими компаниями в апреле–мае этого года среди 1000 мужчин и женщин, каждый четвёртый ответил, что «меры по защите от жары в прошлом году были недостаточными». Прогнозируя дальнейшее расширение рынка этим летом, группа отмечает, что для приспособления к «дням экстремальной жары» с максимальной температурой 40 градусов и выше «спрос на товары для преодоления аномальной жары будет расти».

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