Япония приветствует соглашение между США и Ираном = крупный шаг к урегулированию ситуации, заявила премьер-министр Такаити

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Токио, 15 июня 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила 15 июня, что приветствует соглашение между США и Ираном о прекращении боевых действий «как крупный шаг к урегулированию ситуации».

«Я твёрдо надеюсь, что меморандум будет последовательно реализован, что будет реально обеспечено свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив, а также что окончательное соглашение по иранской ядерной проблеме и другим нерешённым вопросам будет достигнуто как можно скорее», – написала Такаити в социальной сети X, бывшем Twitter.

По её словам, соглашение стало «результатом стремления сторон к дипломатическому решению и их настойчивых усилий на переговорах». Премьер-министр также высоко оценила «усилия стран, которые на протяжении всего процесса играли роль посредников».

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Япония «будет и впредь прилагать все дипломатические усилия для достижения мира и стабильности во всём ближневосточном регионе» в тесной координации с международным сообществом.

Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 15 июня, отвечая на вопрос о возможной отправке Сил самообороны в Ормузский пролив для удаления оставленных морских мин и сопровождения гражданских судов, ограничился словами: «Ничего не решено». Что касается поддержки восстановления на местах, он сказал: «Мы будем принимать соответствующие решения, оценивая дальнейшую обстановку и потребности на местах».

При этом Кихара отметил, что, «если меморандум будет последовательно реализован, можно ожидать снижения рисков, оказывающих понижательное давление на экономику нашей страны и мировую экономику».

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