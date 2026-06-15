Император и императрица Японии посмотрели матч чемпионата мира вместе с королевской четой Нидерландов

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Амстердам, 14 июня (Jiji Press) – Находящиеся с официальным визитом в Нидерландах император Японии Нарухито и императрица Масако вечером 14 июня, ранним утром 15 июня по японскому времени, посмотрели по телевизору матч чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Нидерландов вместе с королём Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой.

После матча, который прошёл в США и завершился вничью со счётом 2:2, нидерландский королевский дом опубликовал две фотографии в своём официальном аккаунте в Instagram. На одном снимке император и императрица вместе с королевской четой стоят рядом и улыбаются, с полотенцами в цветах своих сборных на шее. На втором запечатлены император и король вдвоём.

Подписи к фотографиям были сделаны на нидерландском и японском языках; в них говорилось, что спорт объединяет людей. Управление императорского двора Японии разместило аналогичную публикацию в своём официальном аккаунте.

По данным Управления, встреча состоялась по предложению нидерландской стороны. Королевская чета Нидерландов посетила замок Хет Ауде Лоо, где остановились император и императрица Японии. После совместного ужина они посмотрели матч там же.

Императорская чета впервые смотрела матч чемпионата мира вместе с представителями зарубежных королевских семей с чемпионата мира 2002 года, который совместно принимали Япония и Республика Корея. Тогда наследный принц Нарухито и наследная принцесса Масако смотрели матч Япония – Бельгия вместе с тогдашним наследным принцем Бельгии Филиппом и принцессой Матильдой, ныне королём и королевой, на стадионе «Сайтама-2002» в префектуре Сайтама к северу от Токио.

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