Премьер-министр Японии Такаити вновь выступила против ядерной программы Ирана

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Рим, 15 июня (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 15 июня, по японскому времени, вновь заявила, что Япония выступает против ядерной программы Ирана.

«Как единственная в мире страна, пережившая атомные бомбардировки во время войны, мы выступаем против иранских ядерных разработок», – заявила Такаити журналистам в Риме после того, как Соединённые Штаты и Иран достигли меморандума о взаимопонимании о прекращении вооружённого конфликта.

«Важно, чтобы [Вашингтон и Тегеран] как можно скорее достигли окончательного соглашения и по ядерному вопросу», – подчеркнула премьер-министр. Она ответила на вопросы журналистов в Риме, где находилась с визитом.





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