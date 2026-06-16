Япония и Иран договорились поддерживать тесные контакты для реализации соглашения о прекращении боевых действий
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Токио, 15 июня (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его иранский коллега Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора 15 июня договорились продолжать тесные контакты в целях скорейшей реализации соглашения о прекращении боевых действий между США и Ираном.
Мотэги приветствовал достижение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном о прекращении вооружённого конфликта. Стороны подтвердили намерение поддерживать тесное взаимодействие для скорейшего окончательного оформления договорённости.
Мотэги также призвал обеспечить безопасный проход связанных с Японией судов через Ормузский пролив.
Это был седьмой телефонный разговор между двумя министрами с момента начала боевых действий в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану.
Мотэги подчеркнул, что Япония намерена и впредь играть свою роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Арагчи, со своей стороны, объяснил обстоятельства достижения договорённости и изложил дальнейшие перспективы.
Мотэги также провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. Пакистан выступает посредником в этом процессе. Мотэги сообщил ему о намерении Японии продолжать оказывать поддержку процессу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
США Ближний Восток Иран Jiji Press Ормузский пролив Пакистан Аббас Арагчи Мотэги Тосимицу