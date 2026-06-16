Повреждено связанное с Японией судно в Персидском заливе

Новости

Токио, 16 июня (Jiji Press) – Министр земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Канэко Ясуюки на пресс-конференции после заседания кабинета министров 16 июня сообщил, что у одного из 38 связанных с Японией судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе, было выявлено повреждение корпуса. Никто из членов экипажа не пострадал, судно сохраняет способность двигаться своим ходом. Граждан Японии на борту не было.

По данным министерства, рано утром 13 июня по местному времени корпус судна получил неустановленный удар, после чего было обнаружено повреждение. Остальные 37 судов не пострадали.

Это уже второй случай повреждения связанного с Японией судна в заливе: в марте пострадал контейнеровоз компании Mitsui O.S.K. Lines.

После последнего инцидента министерство 15 июня обратилось к Японской ассоциации судовладельцев с призывом обеспечить тщательное соблюдение операторами судов мер безопасности в отношении судов и экипажей в этом районе.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]