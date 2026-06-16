Индекс Никкэй впервые превысил 70 000 пунктов = покупки усилились после заседания Банка Японии

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Токио, 16 июня (Jiji Press) – Во второй половине торгов 16 июня на Токийской фондовой бирже индекс Никкэй впервые в истории превысил отметку в 70 000 пунктов. После того как Банк Японии на заседании по денежно-кредитной политике принял решение о повышении процентной ставки в соответствии с предварительными прогнозами, покупки заметно активизировались. Рост по сравнению с предыдущим днём в моменте превышал 700 пунктов, и индекс достиг 70 020,68 пункта. На закрытии он составил 69 404,50 пункта, что на 87,00 пункта выше уровня предыдущего дня, обновив исторический максимум второй день подряд. При этом более широкий индекс TOPIX снизился на 8,46 пункта, или на 0,21 %, до 3991,14 пункта.

Торги открылись незначительным снижением, после чего индекс держался вблизи уровня закрытия предыдущего дня. Подхватив динамику американского рынка, где накануне заметно выросли акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и полупроводниками, часть высокотехнологичных бумаг оказала поддержку и на токийском рынке. Вскоре после начала послеобеденных торгов поступило сообщение о принятом Банком Японии решении повысить ставку, после чего покупки высокотехнологичных акций усилились, и индекс Никкэй преодолел отметку в 70 000 пунктов. Затем прирост сократился.

На двухдневном заседании по денежно-кредитной политике, завершившемся 16 июня, Банк Японии принял решение повысить ключевую процентную ставку с 0,75 % до 1 % — до максимального за 31 год уровня. Представитель одной из японских управляющих компаний отметил, что итоги последнего заседания центрального банка «успокоили инвесторов», поскольку результат совпал с ожиданиями участников рынка.

Вместе с тем рост индекса Никкэй был отчасти ограничен фиксацией прибыли на фоне растущих опасений относительно перегрева рынка после недавнего резкого подъёма.







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