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Мацуэ, префектура Симанэ, 21 июня (Jiji Press). Член команды судей ФИФА, назначенной на текущий чемпионат мира по футболу, работает в городской администрации на западе Японии.

Сотрудники городской администрации Мацуэ, префектура Симанэ, где работает 45-летний Михара Дзюн, выразили гордость за участие коллеги в одном из крупнейших мужских футбольных турниров, отметив, что в своей работе в качестве сотрудника городской администрации Михара является надёжным человеком с обширными знаниями.

Этот проводимый раз в четыре года футбольный турнир, организованный в этот раз Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами, стартовал 11 июня.

Помимо работы футбольным арбитром, Михара также работает в отделе по продвижению спорта в администрации города Мацуэ, где занимается организацией спортивных турниров и тренировочных сборов, а также предоставляет участникам информацию о достопримечательностях и ресторанах Мацуэ.

Он также работает над повышением поддержки баскетбольной команды Shimane Susanoo Magic в японской профессиональной баскетбольной лиге (B-лиге). Эта команда является единственной профессиональной командой в префектуре Симанэ.

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