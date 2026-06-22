Министр сельского хозяйства Японии популяризует японский рис во Франции
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Париж, 19 июня (Jiji Press). Министр сельского хозяйства Японии Судзуки Норикадзу рекламировал японский рис в супермаркете недалеко от Парижа.
В рамках ярмарки японской кухни, проходившей в супермаркете в Клей-Суйи, Сузуки раздавал покупателям рисовые лепёшки онигири, приготовленные из японского риса.
«Поскольку все, кто пробовал рисовые лепёшки, сказали, что они очень вкусные, я думаю, мы начинаем видеть вполне реальную возможность значительного расширения каналов сбыта японского риса», – сказал он.
В январе этого года компания Suzuki провела инспекцию японских продуктовых магазинов и других мест в Париже с целью увеличения экспорта риса из Японии. Это привело к проведению 19 июня дегустации риса благодаря сотрудничеству супермаркета и Японской организации внешней торговли (JETRO).
Поскольку обычно европейцы дома не пользуются рисоварками, Судзуки заявил, что японскому правительству необходимо разработать стратегию продаж, включающую конкретные предложения по стимулированию потребления риса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]