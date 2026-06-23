Проведенное в Японии исследование выявило почти двукратную разницу в пройденном пешком расстоянии в зависимости от удобства района для прогулок

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Токио, 22 июня (Jiji Press). Исследование, проведенное группой ученых из Токийского университета, показало, что жители самых удобных для пеших прогулок муниципалитетов Японии ежедневно проходят почти вдвое больше шагов, чем жители наименее удобных для таких прогулок районов.

Результаты исследования, опубликованные 20 июня в международном медицинском журнале, показали, что среднее количество шагов, как правило, выше в муниципалитетах – особенно в городских районах – с более благоприятной для пеших прогулок городской средой.

Команда проанализировала данные за 2023 год из приложения Trima для смартфонов, которое автоматически записывает количество шагов, сделанных пользователями во время пеших прогулок. Были изучены данные примерно 1,5 миллиона пользователей Trima в возрасте от 20 до 64 лет из 951 муниципалитета по всей стране, в каждом из которых проживало не менее 100 пользователей.

Затем исследователи оценили «пешеходность» по пятибалльной шкале, используя такие показатели, как плотность населения и разнообразие общественных, коммерческих и других объектов, и проверили, насколько полученные баллы соответствуют количеству пройденных шагов.

В токийском районе Тосима зафиксировано самое высокое среднесуточное количество шагов – 7750, в то время как в городе Кобаяси, расположенном в префектуре Миядзаки, входящей в юго-западный регион Кюсю, зарегистрировано самое низкое – 4026 шагов.

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