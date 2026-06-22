Катаяма пригрозила валютными мерами на фоне падения йены

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Токио, 22 июня (Jiji Press) – Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила на пресс-конференции после заседания кабинета министров 22 июня, что власти готовы «в любое время принять надлежащие меры, если это будет необходимо», комментируя ситуацию на валютном рынке, где йена ослабла до уровня свыше 161 йены за доллар. Тем самым она вновь дала понять, что правительство и Банк Японии не исключают валютной интервенции, и попыталась сдержать продажи японской валюты.

Курс доллара к йене в настоящее время находится выше уровня, на котором японские власти в конце апреля провели интервенцию, купив йену и продав доллары. Катаяма заявила, что воздержится от конкретных комментариев относительно текущего курса.

Ранее, 19 июня, министр заявила, что власти примут «решительные меры» в случае появления спекулятивных движений на рынке.

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