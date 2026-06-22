В Токио задержали предполагаемого функционера одной из крупнейших мошеннических группировок Азии

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Токио, 22 июня (Jiji Press) – Столичная полиция Японии задержала троих человек, в том числе мужчину, предположительно занимающего руководящую должность в Prince Holding Group — базирующемся в Камбодже конгломерате, который находится под санкциями США как одна из крупнейших международных мошеннических организаций в Азии. Об этом стало известно 22 июня от источников в следственных органах.

По данным источников, среди задержанных — 44-летний предприниматель Ху Сяовэй, гражданин Кипра без установленного места жительства, а также 31-летний Ли Иньхун, гражданин Китая, работающий по найму и проживающий в токийском районе Сэтагая.

Их подозревают во внесении ложной записи в электронный официальный документ и использовании такого документа. По версии следствия, в апреле подозреваемые вступили в сговор и подали в управу района Тюо в Токио ложное уведомление о том, что Ху переехал в этот район. Документ был принят. Для подачи уведомления в управу приходил Ли.

На допросе Ху заявил, что перенёс регистрацию места жительства в Токио для получения статуса постоянного резидента в Японии. При этом он добавил, что подробностей не знает, поскольку поручил оформление представителю.

Столичная полиция выясняет фактический масштаб деятельности Prince Holding Group в Японии.

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