Совет Безопасности ООН принял резолюцию о привлечении к ответственности за нападения на миротворцев

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Нью-Йорк, 23 июня 2026 года (Jiji Press) – Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, призывающую к привлечению виновных к ответственности за нападения на персонал миротворческих операций. Проект резолюции был внесён непостоянными членами Совета — Данией и Пакистаном; к числу соавторов присоединилась 151 страна, в том числе Япония.

В документе в самых жёстких выражениях осуждаются нападения на сотрудников ООН, участвующих в миротворческих операциях, а также на объекты ООН. Принимающим странам указывается на их ответственность за принятие всех необходимых мер для расследования случаев насилия в отношении миротворческого персонала и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Резолюция также призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назначить старшее уполномоченное лицо для координации усилий по обеспечению привлечения к ответственности за преступления против миротворцев.

В Ливане, где с марта на юге страны продолжаются боевые действия между Израилем и «Хезболлой», погибли семь миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).







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