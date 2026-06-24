Император Японии в Бельгии выразил надежду на непреходящую дружбу двух стран

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Брюссель, 23 июня 2026 года (Jiji Press) – Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с государственным визитом в Бельгии, вечером 23 июня приняли участие в банкете, организованном королём Филиппом и королевой Матильдой в Лакенском дворце в Брюсселе.

В своём приветственном слове, произнесённом на японском языке, император Нарухито отметил, что контакты между японским императорским домом и бельгийским королевским домом насчитывают три поколения императоров — начиная с покойного императора Сёва, посещавшего Бельгию ещё будучи наследным принцем, через императора-эмерита Акихито до нынешнего императора. Нарухито выразил искреннюю надежду на то, что обе страны, являющиеся давними и незаменимыми друзьями, «будут и впредь строить отношения непреходящей дружбы и сотрудничества».

Император также отметил, что рад возможности посетить Бельгию в год, когда отмечается 160-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Он напомнил, что император-эмерит Акихито поддерживал тесные связи с королём Альбертом II и королём Бодуэном I, заложив тем самым «основу нынешней дружбы между двумя домами».

По словам императора, он ощущает особую близость в связях, охватывающих четыре поколения: покойный император Сёва и дед короля Филиппа Леопольд III родились в одном году; сам нынешний император и король Филипп — тоже ровесники; принцесса Айко, дочь императорской четы, и бельгийская принцесса Элизабет также появились на свет в один год, тогда как императора-эмерита Акихито и Альберта II разделяет всего один год.

В завершение Нарухито выразил радость от того, что нынешний визит позволяет «добавить новую страницу к долгой истории связей», после чего провозгласил тост на нидерландском и французском языках.

На банкете, помимо королевской четы, присутствовали все четверо детей короля Филиппа и королевы Матильды: принцесса Элизабет, 24 года, первая в очереди наследования престола, принц Габриэль, 22 года, принц Эмманюэль, 20 лет, и принцесса Элеонора, 18 лет. По данным Управления императорского двора Японии, это первый случай, когда все четверо детей королевской четы приняли участие в банкете в честь государственного гостя.

























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