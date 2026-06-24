Два гражданина Японии задержаны в Китае в мае по подозрению в контрабанде запрещённых товаров

Политика

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Токио, 24 июня 2026 года (Jiji Press) — Двое граждан Японии были задержаны властями Китая в мае по подозрению в нарушении законодательства о контрабанде товаров, запрещённых к ввозу и вывозу. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции.

По его словам, один из задержанных был взят под стражу 18 мая, другой — 25 мая. Оба находятся в удовлетворительном состоянии здоровья.

Китайская сторона уведомила о задержаниях Генеральное консульство Японии в Шэньяне, провинция Ляонин, и консульское отделение Японии в Даляне, также в провинции Ляонин.

«Мы будем принимать надлежащие меры с точки зрения защиты японских граждан, поддерживая связь с задержанными лицами и другими заинтересованными сторонами», — заявил Кихара.

中国国旗（ＥＰＡ時事）

記者会見する木原稔官房長官＝２４日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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