Япония протестует из-за бурения Китая в Восточно-Китайском море

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Токио, 24 июня 2026 года (Jiji Press) – Япония выразила протест Китаю в связи с буровыми работами на газовом месторождении вблизи срединной линии в Восточно-Китайском море. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору на пресс-конференции 24 июня.

По словам Кихара, в водах на китайской стороне срединной линии было зафиксировано закрепление передвижного бурового судна. Береговая охрана Японии 22 июня выпустила навигационное предупреждение для обеспечения безопасности судоходства в этом районе. Правительство Японии выразило решительный протест по дипломатическим каналам и призвало к скорейшему возобновлению переговоров о совместной разработке ресурсов.

Аналогичные действия китайской стороны в том же районе уже фиксировались в январе текущего года. «Крайне прискорбно, что, несмотря на неоднократные протесты, Китай продолжает одностороннюю разработку и попытки закрепить эти действия как свершившийся факт», — заявил Кихара.







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