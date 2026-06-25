Команда Samurai Blue прибыла в Даллас перед финальным матчем группового этапа

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Даллас, Техас, 24 июня (Jiji Press). Мужская сборная Японии по футболу, получившая прозвище Samurai Blue, прибыла в Даллас, штат Техас, вечером 23 июня по местному времени, непосредственно перед своим заключительным матчем группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2026 против Швеции.

Ранее в тот же день команда провела тренировку в Нэшвилле, штат Теннесси, перед тем как отправиться в Даллас.

После победы над Тунисом со счётом 4:0 во втором матче группы F на прошлой неделе Япония борется за первое место в группе с Нидерландами на проходящем чемпионате мира, который совместно проводят Канада, Мексика и США. И Япония, и Нидерланды набрали по четыре очка.

Матч между Японией, занимающей 18-е место в мировом рейтинге ФИФА по состоянию на 11 июня, и Швецией, занимающей 38-е место, состоится 25 июня недалеко от Далласа и станет их первой встречей за 24 года.

Если Япония выиграет или сыграет вничью в предстоящем матче, она займёт первое или второе место в группе и выйдет в плей-офф, где, скорее всего, встретится с Бразилией или Марокко.

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