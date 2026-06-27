В Японии принят закон об уточнении понятия «опасное вождение» = введены числовые критерии для скорости и алкоголя

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Токио, 25 июня (Jiji Press) – Японский парламент принял поправки к закону о наказании за дорожно-транспортные преступления, вводящие числовые критерии для применения статьи об опасном вождении, повлёкшем смерть или травмы. Нижняя палата — палата представителей — одобрила законопроект единогласно на пленарном заседании 25 июня. Ранее, в апреле, законопроект был принят верхней палатой — палатой советников. Если водитель превысил максимально допустимую скорость на обычной дороге на 50 км/ч и более и совершил аварию, повлёкшую гибель или травмы людей, статья об опасном вождении будет применяться единообразно. Закон, как ожидается, вступит в силу этим летом.

Санкции по статье об опасном вождении, повлёкшем смерть или травмы, строже, чем по статье о неосторожном вождении с аналогичными последствиями. Однако действующий закон содержит размытые формулировки — например, «скорость, при которой управление транспортным средством крайне затруднено», — что ведёт к разнобою в правоприменительной практике. В 2021 году в городе Оита водитель, двигавшийся по обычной дороге со скоростью 194 км/ч, насмерть сбил человека, однако суд второй инстанции отказался признать его действия опасным вождением. Высшая прокуратура Фукуоки обжаловала это решение в Верховный суд.

Поправки устанавливают следующие пороговые значения для признания вождения опасным: превышение скорости на 50 км/ч и более на дорогах с ограничением до 60 км/ч включительно, преимущественно обычных дорогах, и на 60 км/ч и более на дорогах с ограничением свыше 60 км/ч, преимущественно скоростных дорогах. В части езды в нетрезвом виде установлены два критерия: концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе — не менее 0,5 мг на 1 литр, в крови — не менее 1,0 мг на 1 мл. Это соответствует состоянию человека, выпившего примерно две большие бутылки пива.

Даже если фактические показатели не достигают установленных порогов, статья об опасном вождении может применяться в случаях, когда авария произошла «на скорости, при которой избежать серьёзной угрозы для дорожного движения крайне затруднительно», либо «в состоянии, при котором алкогольное опьянение существенно нарушает способность к безопасному управлению транспортным средством». Под действие закона также подпадает умышленное выполнение дрифт-манёвров.







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