Глава Honda извинился перед акционерами за рекордные убытки на фоне пересмотра стратегии электромобилей

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – Президент Honda Motor Co. Мибэ Тосихиро принёс извинения акционерам автомобильного концерна за крупные чистые убытки, понесённые главным образом в результате пересмотра стратегии в сфере электромобилей.

«Приношу глубокие извинения за то, что причинил вам серьёзное беспокойство и неудобства», — заявил Мибэ на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня в Токио.

По итогам финансового года, завершившегося в марте, Honda зафиксировала консолидированный чистый убыток в размере 423,9 млрд йен, что стало первым отрицательным финансовым результатом компании с момента её выхода на биржу в 1957 году.

Ряд акционеров подверг критике руководство концерна за слишком поздний пересмотр курса в сфере электромобилей, заявив, что «менеджмент утратил гибкость». Некоторые акционеры также потребовали отставки Мибэ.

Тем не менее все 11 кандидатов в совет директоров были утверждены, в том числе сам Мибэ, сохранивший свой пост.

На собрании президент заявил, что компания сосредоточится на снижении издержек в производстве четырёхколёсных автомобилей и повышении эффективности разработок. Он также выразил намерение «достичь рекордного уровня операционной прибыли к финансовому году, завершающемуся в марте 2029 года».







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