Парламент Японии принял закон о переименовании Воздушных сил самообороны в Воздушно-космические силы

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – Японский парламент принял закон, предусматривающий реорганизацию Воздушных сил самообороны Японии в Воздушно-космические силы самообороны. Соответствующие поправки в закон об организации Министерства обороны были одобрены на пленарном заседании верхней палаты парламента — Палаты советников.

Цель реорганизации — наращивание потенциала Японии в области космических операций с учётом растущей роли космоса в сфере национальной безопасности.

Переименование Воздушных сил самообороны запланировано до конца 2026 финансового года, который завершится в марте 2027 года. Это станет первым изменением названия какого-либо из трёх видов Сил самообороны — сухопутных, воздушных и морских — с момента их создания в 1954 году.

Документ был ранее принят нижней палатой парламента — Палатой представителей — в апреле, после чего одобрен верхней палатой.

Закон также предусматривает увеличение числа заместителей министра обороны с одного до двух в целях повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.









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