Япония вышла в плей-офф ЧМ со второго места и сыграет с Бразилией

Новости

Даллас, 25 июня 2026 года (Jiji Press) – Сборная Японии по футболу, известная как «Самурай Блю», заняла второе место в группе F на чемпионате мира ФИФА 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, и в третий раз подряд вышла в плей-офф. В заключительном матче группового этапа, состоявшемся в Арлингтоне, штат Техас, японцы сыграли вничью со Швецией — 1:1, набрав 5 очков и уступив в группе только сборной Нидерландов. В 1/16 финала Япония встретится с пятикратным чемпионом мира Бразилией. Матч пройдёт 29 июня в Хьюстоне, начало — 30 июня в 02:00 по японскому времени.

Японцы открыли счёт во втором тайме: Маэда Дайдзэн («Селтик») на 56-й минуте точно пробил после передачи Доана Рицу в штрафной площади. Этот гол стал седьмым для сборной Японии на нынешнем турнире, что является национальным рекордом команды на одном чемпионате мира. Однако уже на 62-й минуте Энтони Эланга сравнял счёт за сборную Швеции. Во втором тайме Нагатомо Юто (ФК «Токио») вышел на замену и в возрасте 39 лет стал участником пяти чемпионатов мира подряд.









[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]