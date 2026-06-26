Япония вышла в плей-офф ЧМ со второго места и сыграет с Бразилией

Спорт

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Даллас, 25 июня 2026 года (Jiji Press) – Сборная Японии по футболу, известная как «Самурай Блю», заняла второе место в группе F на чемпионате мира ФИФА 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, и в третий раз подряд вышла в плей-офф. В заключительном матче группового этапа, состоявшемся в Арлингтоне, штат Техас, японцы сыграли вничью со Швецией — 1:1, набрав 5 очков и уступив в группе только сборной Нидерландов. В 1/16 финала Япония встретится с пятикратным чемпионом мира Бразилией. Матч пройдёт 29 июня в Хьюстоне, начало — 30 июня в 02:00 по японскому времени.

Японцы открыли счёт во втором тайме: Маэда Дайдзэн («Селтик») на 56-й минуте точно пробил после передачи Доана Рицу в штрафной площади. Этот гол стал седьмым для сборной Японии на нынешнем турнире, что является национальным рекордом команды на одном чемпионате мира. Однако уже на 62-й минуте Энтони Эланга сравнял счёт за сборную Швеции. Во втором тайме Нагатомо Юто (ФК «Токио») вышел на замену и в возрасте 39 лет стал участником пяти чемпионатов мира подряд.

スウェーデンと引き分け、歓声に応える堂安（左手前）ら日本代表＝２５日、米ダラス


スウェーデンと引き分け、出場した長友（左）をねぎらう森保監督＝２５日、米ダラス

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

футбол Бразилия Jiji Press ЧМ-2026 Самурай-Блю