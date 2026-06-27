Тайфуны «Меккхала» и «Хигос» приближаются к Тохай и Канто = один из них может выйти на сушу

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – Тайфун №7 «Меккхала» 26 июня во второй половине дня двигался на северо-восток по морю к западу от острова Амами-Осима. Ожидается, что 27 июня к вечеру он приблизится к регионам Тохай и Канто. Тайфун №8 «Хигос» утром того же дня, опережая тайфун №7, вплотную приблизится к Тохай и Канто и может выйти на сушу. В Восточной и Западной Японии активизировался сезонный дождевой фронт, что, как ожидается, приведёт к сильным ливням. Японское метеорологическое агентство призвало жителей тихоокеанского побережья Восточной и Западной Японии проявлять повышенную бдительность в связи с угрозой оползней, затопления низменных районов и подъёма уровня воды в реках.

По состоянию на 19:00 26 июня тайфун №7 находился примерно в 80 км к западу от города Амами префектуры Кагосима и двигался на северо-восток со скоростью 20 км/ч. Атмосферное давление в центре составляло 990 гектопаскалей, максимальная скорость ветра — 20 м/с, максимальная порывистая скорость — 30 м/с. Зона сильных ветров со скоростью 15 м/с и выше охватывала территорию в радиусе 330 км от центра.

Тайфун №8 во второй половине дня 26 июня двигался на север по морю к югу от полуострова Кии. Ожидается, что после сближения с регионами Тохай и Канто утром 27 июня он превратится во внетропический циклон над Тихим океаном к востоку от Канто. Тайфун №7, по прогнозам, также станет внетропическим циклоном 28 июня.

В городе Майбара префектуры Сига за 12 часов — до 13:20 26 июня — выпало 144,0 мм осадков.

Прогнозируемое количество осадков за 24 часа до 18:00 27 июня в наиболее пострадавших районах составит: Тохай — 350 мм, Канто-Косин и Кинки — 200 мм, Сикоку — 180 мм, юг Кюсю — 120 мм, Тохоку — 100 мм. За следующие 24 часа, до 18:00 28 июня, в регионе Канто-Косин ожидается ещё до 100 мм осадков.







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