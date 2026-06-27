Два связанных с Японией судна прошли Ормузский пролив на фоне напряжённости в регионе

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – Министр транспорта Японии Канэко Ясуюки сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров 26 июня, что два судна, связанных с Японией, прошли через Ормузский пролив.

По словам Канэко, состояние здоровья членов экипажей не вызывает опасений, а технических неисправностей на судах не выявлено.

После прохождения этих двух судов в Персидском заливе остаются ещё 35 судов, связанных с Японией.

Касаясь решения Международной морской организации (ИМО) приостановить план эвакуации судов после нападения на грузовое судно в проливе, Канэко заявил: «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, испытывая серьёзную обеспокоенность».

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