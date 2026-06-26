Такаити и Моди проведут переговоры в Нью-Дели после переноса саммита из Гувахати

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – Правительство Японии объявило 26 июня, что премьер-министр Санаэ Такаити посетит Индию с 1 по 3 июля и 2 июля проведёт в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Изначально местом проведения саммита был выбран Гувахати, крупный город северо-восточного индийского штата Ассам, однако впоследствии встреча была перенесена в столицу страны. По сообщениям, изменение места проведения было сделано по просьбе индийской стороны. Первоначально стороны планировали провести переговоры 1 июля, однако дата была сдвинута на следующий день.

Визит Такаити в Индию станет первым после её вступления в должность в октябре прошлого года. Он пройдёт в рамках так называемой «челночной дипломатии», предусматривающей взаимные визиты лидеров двух стран. Цель визита – укрепить сотрудничество между Японией и Индией с учётом сдержанного отношения администрации президента США Дональда Трампа к международному сотрудничеству, а также продолжающихся напористых действий Китая.

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил на пресс-конференции 26 июня: «Мы хотели бы ещё больше укрепить стратегические отношения с Индией, содействуя сотрудничеству в области экономической безопасности и экономического роста».





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