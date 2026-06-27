Сильное землетрясение в Яманаси = жители сообщают о «мощной боковой тряске»

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Токио, 26 июня (Jiji Press) – 26 июня около 22:29 в центральной японской префектуре Яманаси произошло землетрясение. В посёлке Фудзикавагутико была зафиксирована интенсивность толчков 6- по японской шкале сейсмической интенсивности — третий по силе уровень по этой шкале.

По данным Метеорологического агентства Японии, эпицентр находился в районе Фудзи Гоко, или Пяти озёр Фудзи, на востоке префектуры Яманаси. Очаг залегал на глубине около 20 километров. Магнитуда землетрясения, по предварительным оценкам, составила 5,6.

После землетрясения правительство Японии создало штаб по реагированию на чрезвычайную ситуацию в кризисном центре Канцелярии премьер-министра.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на срочно созванной пресс-конференции сообщил, что каких-либо отклонений в вулканической активности горы Фудзи не зафиксировано, а на атомной электростанции «Хамаока» компании Chubu Electric Power Co. в соседней префектуре Сидзуока повреждений не обнаружено.

Премьер-министр Такаити Санаэ заявила журналистам, что правительство приложит все усилия для реагирования на последствия землетрясения, уделяя первоочередное внимание сохранению человеческих жизней.

В учреждении для пожилых людей «Орхидея Кавагутико» в посёлке Фудзикавагутико ощущалась мощная боковая тряска. Директор учреждения Тогава Сёта, 39 лет, рассказал: «Такой сильной боковой тряски я никогда раньше не испытывал — она продолжалась довольно долго».

Сотрудник одного из местных отелей сообщил, что в момент землетрясения в гостинице находилось около 60 постояльцев, однако ни среди них, ни среди персонала пострадавших не было, а здание не получило повреждений. «Все испугались и вышли в холл. Возможны повторные толчки, поэтому сейчас главное — обеспечить безопасность гостей», — сказал он с тревогой.

Интенсивность толчков в основных населённых пунктах составила:

6- — посёлок Фудзикавагутико, префектура Яманаси

5+ — город Оцуки, префектура Яманаси

5- — город Кофу; город Сагамихара; посёлок Ояма, префектура Сидзуока

4 — город Цуру, префектура Яманаси; Йокогама; город Нумадзу, префектура Сидзуока; город Минамибосо, префектура Тиба; город Хатиодзи, Токио; посёлок Каваками, префектура Нагано

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