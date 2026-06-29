Первые в Японии клинические испытания пересадки свиной почки человеку намечены на 2028 год

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Токио, 29 июня (Jiji Press) – Японский биотехнологический стартап «Пор Мед Тек» (PorMedTec Co., г. Кавасаки), созданный на базе Университета Мэйдзи, объявил 29 июня, что уже в 2028 году планирует провести первые в Японии клинические испытания по пересадке свиных почек человеку. Испытания пройдут в двух медицинских учреждениях — Университетской больнице Хоккайдо в Саппоро и Общей больнице Сёнан-Камакура в городе Камакура префектуры Канагава.

Ксенотрансплантация — пересадка органов животных человеку — рассматривается как перспективный способ решения проблемы хронической нехватки донорских органов. Компания намерена в ходе испытаний подтвердить безопасность метода, а затем добиваться разрешения на производство и продажу.

«Пор Мед Тек» импортировала клетки генетически модифицированных свиней, разработанных американской биотехнологической компанией «иДженесис» (eGenesis). На их основе в Японии будут выращивать клонированных свиней для трансплантации, а извлечённые у них почки планируется пересаживать пациентам.

У этих свиней изменены 69 участков генома, что должно снизить риск отторжения, а также уменьшить вероятность передачи вирусов свиного происхождения. В США к настоящему времени были проведены четыре клинических испытания по этой методике. По данным компании, в самом успешном случае пациент смог обходиться без гемодиализа около девяти месяцев.

В Японии на диализе находятся более 300 000 пациентов с хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями, а число людей, ожидающих пересадки почки, составляет около 15 000. Между тем, по данным Японской сети трансплантации органов, число трансплантаций от доноров с констатированной смертью мозга составляет лишь около 200 в год, и нехватка органов остаётся серьёзной проблемой.

С учётом этой ситуации правительство Японии в опубликованной в июне дорожной карте государственно-частных инвестиций включило ксенотрансплантацию в число приоритетных направлений. Власти намерены содействовать развитию отечественных технологий и созданию производственной базы, чтобы ускорить практическое применение этого метода.

Нагасима Хироси, представитель компании «Пор Мед Тек» и профессор Университета Мэйдзи, заявил: «Мы хотели бы приложить усилия к тому, чтобы ксенотрансплантация развивалась как полезная медицинская технология».







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