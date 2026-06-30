Китай расширяет запрет на экспорт в Японию＝в список добавлены 20 организаций

Новости

Пекин, 29 июня (Jiji Press) – Министерство коммерции Китая объявило о расширении запрета на экспорт в Японию товаров двойного назначения, включая редкоземельные металлы. В тот же день в список компаний и организаций, которым запрещён экспорт, были добавлены 20 структур, в том числе компания «Мицубиси электрик софтвэа». Тем самым Китай усилил давление на Японию, политические отношения с которой у него обострились.

Среди новых объектов запрета — входящая в группу «Мицубиси электрик» компания «Мицубиси электрик софтвэа», а также Национальный институт оборонных исследований при Министерстве обороны Японии. Экспорт им товаров двойного назначения в принципе запрещён. В феврале министерство уже включило в список дочернюю компанию «Мицубиси хэви индастриз» и ряд других структур, в результате чего общее число компаний и организаций в перечне достигло 40.

Министерство коммерции также сообщило в официальном уведомлении о расширении числа компаний, в отношении которых будет ужесточена проверка экспорта. В список повышенного контроля были добавлены «Оки электрик индастри» и «Джапан ньюклиа фьюэл».

Китай резко отреагировал на заявление премьер-министра Такаити Санаэ в ноябре прошлого года о возможном тайваньском кризисе. В заявлении представителя Министерства коммерции утверждается, что Япония «ускоряет движение к милитаризму нового типа»; этим Пекин обосновал принятые меры.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]