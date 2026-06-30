Япония пересмотрит арктическую стратегию на фоне активности Китая и России

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Токио, 29 июня 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 29 июня на заседании Штаба по океанической политике, прошедшем в резиденции премьер-министра, заявила о намерении пересмотреть в 2027 финансовом году руководящие принципы арктической политики Японии — документ «Арктическая политика Японии». Она подчеркнула, что значение Арктики возрастает на фоне усиления геополитического значения региона, а также его ресурсного потенциала и перспектив использования судоходных маршрутов. В связи с этим премьер-министр поручила министру, отвечающему за океаническую политику, Акаме Дзиро, приступить к работе над пересмотром политики, чтобы содействовать развитию международного сотрудничества в арктической сфере.

Это будет первый пересмотр руководящих принципов арктической политики Японии, разработанных в 2015 году.

В последние годы Китай и Россия активизируют свою деятельность в Арктике, включая обеспечение судоходных маршрутов и освоение ресурсов, в связи с чем растёт значение региона и с точки зрения безопасности. Япония намерена реагировать на такую ситуацию в сотрудничестве с союзниками и странами-единомышленниками, включая США.







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