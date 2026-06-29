Китайские корабли заявляют о правах Пекина в японской ИЭЗ у острова Ёнагуни

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Токио, 29 июня (Jiji Press) – Корабли Береговой охраны Китая неоднократно совершали плавание в исключительной экономической зоне Японии к югу от острова Ёнагуни, самого западного острова Японии в Восточно-Китайском море, заявляя о правах Пекина в этих водах, сообщил 29 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору.

Подобные действия «неприемлемы для нашей страны», заявил Кихара на пресс-конференции, добавив, что японское правительство неоднократно делало представления китайской стороне по дипломатическим каналам.

Китай выступает против того, что Япония и Филиппины договорились начать переговоры о делимитации морской границы в данном районе.

Эта договорённость «не будет юридически обязательной для третьих сторон и не противоречит нормам международного права», подчеркнул Кихара.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на пресс-конференции в Пекине отверг позицию Японии, заявив, что действия китайской стороны в этих водах являются законными.

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