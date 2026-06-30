В Японии создан аналог CFIUS для проверки иностранных инвестиций и защиты технологий

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Токио, 29 июня 2026 года (Jiji Press) – Правительство Японии 29 июня учредило «Японский комитет по иностранным инвестициям» (JFIC), который будет проводить межведомственную проверку иностранных инвестиций в японские компании, и провело его первое заседание в резиденции премьер-министра. Организация создана по образцу американского Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который может рекомендовать президенту блокировать или приостанавливать иностранные инвестиции, и призвана предотвращать утечку за рубеж технологий и информации, важных для национальной безопасности.

На первом заседании премьер-министр Такаити Санаэ подчеркнула: «Проведение последовательной проверки на межведомственном уровне также повышает предсказуемость для иностранных инвесторов, что способствует одновременно поощрению добросовестных инвестиций и обеспечению экономической безопасности».

Курс на создание комитета был закреплён в коалиционном соглашении Либерально-демократической партии и партии Ниппон исин но кай (Партия инноваций Японии), а правовой основой для его учреждения стали поправки к Закону о валютном регулировании и внешней торговле, принятые на текущей сессии парламента.

При проведении проверки инвестиционных проектов министр финансов и другие компетентные министры обязаны при необходимости запрашивать мнение профильных государственных органов. Сопредседателями комитета выступают Министерство финансов и Секретариат национальной безопасности, в его работе также участвуют профильные ведомства, включая Министерство экономики, торговли и промышленности и Министерство обороны.

После заседания в Министерстве финансов состоялась церемония открытия секретариата комитета. Министр финансов Катаяма Сацуки заявила журналистам: «Хотела бы и далее прилагать максимум усилий в тесном взаимодействии с соответствующими ведомствами».













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