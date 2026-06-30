В Японии предложили смягчить нормы строительства дата-центров＝правительство готовит реформы для «эпохи ИИ»

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Токио, 29 июня (Jiji Press) – Совет по содействию реформе регулирования при правительстве Японии (председатель – советник компании «Ист Джапан рэйлвэй» Томита Тэцуро) на заседании в резиденции премьер-министра представил доклад, предусматривающий смягчение норм строительства дата-центров на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. В связи с этим премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что правительство будет продвигать реформы нормативного регулирования и существующих систем, отвечающие требованиям «эпохи ИИ».

Литий-ионные аккумуляторы, необходимые для стабильной работы дата-центров, согласно действующим Закону о пожарной службе и Закону о строительных стандартах относятся к категории опасных веществ, что затрудняло установку их в достаточном количестве. В докладе предлагается вывести такие аккумуляторы из-под действия этих ограничений при условии введения для них отдельных стандартов безопасности.

В документе также рассматривается так называемый «физический ИИ», управляющий шагающими роботами. Ожидается, что такие роботы помогут восполнить нехватку рабочей силы в логистике, строительстве и сфере ухода за пожилыми людьми; за рубежом уже накапливается опыт их практического применения. Совет предложил внести изменения в законодательство, чтобы сделать возможным проведение полномасштабных демонстрационных испытаний таких роботов в Японии.







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