В Японии предложили смягчить нормы строительства дата-центров＝правительство готовит реформы для «эпохи ИИ»

Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 29 июня (Jiji Press) – Совет по содействию реформе регулирования при правительстве Японии (председатель – советник компании «Ист Джапан рэйлвэй» Томита Тэцуро) на заседании в резиденции премьер-министра представил доклад, предусматривающий смягчение норм строительства дата-центров на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. В связи с этим премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что правительство будет продвигать реформы нормативного регулирования и существующих систем, отвечающие требованиям «эпохи ИИ».

Литий-ионные аккумуляторы, необходимые для стабильной работы дата-центров, согласно действующим Закону о пожарной службе и Закону о строительных стандартах относятся к категории опасных веществ, что затрудняло установку их в достаточном количестве. В докладе предлагается вывести такие аккумуляторы из-под действия этих ограничений при условии введения для них отдельных стандартов безопасности.

В документе также рассматривается так называемый «физический ИИ», управляющий шагающими роботами. Ожидается, что такие роботы помогут восполнить нехватку рабочей силы в логистике, строительстве и сфере ухода за пожилыми людьми; за рубежом уже накапливается опыт их практического применения. Совет предложил внести изменения в законодательство, чтобы сделать возможным проведение полномасштабных демонстрационных испытаний таких роботов в Японии.

規制改革推進会議で発言する高市早苗首相（中央）。左端は城内実規制改革担当相＝２９日午後、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Такаити Санаэ Jiji Press ИИ дата центры